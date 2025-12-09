Корабль «Союз МС-27» отстыковался от Международной космической станции

На Землю возвращаются космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким.

А теперь к кадрам, которые мы получаем прямо с орбиты. «Союз МС-27» отстыковался от Международной космической станции.

На Землю возвращаются Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, а также астронавт НАСА Джонатан Ким. На орбите они находились более полугода. Модуль с экипажем должен приземлиться в степях Казахстана около восьми утра по московскому времени. А вот так космонавтов провожали коллеги — в невесомости приготовили торт с цифрой 73. Это порядковый номер экспедиции. За время на орбите космонавты дважды вышли в открытый космос. Установили аппаратуру для экспериментов «Импульс» и «Экран-М».

Ранее, писал 5-tv.ru, новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС. На борту корабля находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур. В программе экспедиции запланированы два выхода в открытый космос и проведение более 40 научных экспериментов. Экипаж проведет на орбите 242 дня.

