В Новосибирском колледже в результате пожара были эвакуированы 670 человек

В Новосибирске в результате пожара в педагогическом колледже были эвакуированы 670 человек. Об этом говорится в официальном Telegram-канале МЧС по региону.

По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете химии на третьем этаже. Огонь быстро распространился и перекинулся на крышу здания. Информация о пострадавших пока не поступала.

Сейчас на месте происшествия работаю сотрудники экстренных служб. В ликвидации пожара участвуют 67 человек и 17 единиц техники. Причины и детали инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Тульской области пожар унес жизни двух человек. Возгорание произошло в пятиэтажном доме в поселке Петровский. Спасателям удалось эвакуировать десять жителей, среди которых двое детей. В ликвидации последствий ЧП участвовали 18 специалистов и пять пожарных расчетов.

До этого в Москве на Пролетарском проспекте возник пожар в жилом доме. В результате этого происшествия двое человек пострадали. На месте работали 24 специалиста и семь машин.

