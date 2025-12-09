В Новосибирском колледже в результате пожара были эвакуированы 670 человек
К тушению привлечены 67 человек и 17 единиц техники.
Фото, видео: Telegram/МЧС Новосибирской области/mchs54; 5-tv.ru
В Новосибирске в результате пожара в педагогическом колледже были эвакуированы 670 человек. Об этом говорится в официальном Telegram-канале МЧС по региону.
По предварительным данным, возгорание произошло в кабинете химии на третьем этаже. Огонь быстро распространился и перекинулся на крышу здания. Информация о пострадавших пока не поступала.
Сейчас на месте происшествия работаю сотрудники экстренных служб. В ликвидации пожара участвуют 67 человек и 17 единиц техники. Причины и детали инцидента уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Тульской области пожар унес жизни двух человек. Возгорание произошло в пятиэтажном доме в поселке Петровский. Спасателям удалось эвакуировать десять жителей, среди которых двое детей. В ликвидации последствий ЧП участвовали 18 специалистов и пять пожарных расчетов.
До этого в Москве на Пролетарском проспекте возник пожар в жилом доме. В результате этого происшествия двое человек пострадали. На месте работали 24 специалиста и семь машин.
