О примирении речи не идет: адвокат Бони рассказала о поведении юристов Кибы

Адвокат Бони Лунев: представители Кибы не пришли на предварительную беседу в суд

Адвокаты Авроры Кибы — невесты народного артиста России Григория Лепса, не вели переговоры с юристами блогера и телеведущей Виктории Бони. Об этом изданию VOICE рассказал представитель интернет-знаменитости Алексей Лунев.

«Никто ни с кем не связывался. Если бы связывались, я бы знал», — уточнил юрист.

Поэтому ни о каком перемирии сторон речи пока не идет, отметил Лунев.

Более того, адвокаты Кибы не прибыли даже на предварительную беседу в суд 8 декабря. Такое поведение возмутило представителя Бони.

Первое заседание по делу двух знаменитостей назначено на 25 декабря. Виктория, по словам ее юриста, не будет присутствовать на нем лично.

Конфликт Кибы и Бони начался летом 2025 года. Блогер заявила, что отец Авроры умер, а у матери девушки многомиллионные долги. Поэтому Киба и стала невестой обеспеченного Лепса.

В ответ на это Аврора рассказала общественности, что когда-то ее мать дружила со звездой «Дома-2». Поэтому им известно о том, что Виктория якобы занималась проституцией.

Доказывать ложность подобных заявлений Боня решила уже в рамках правого поля и подала на дочь бывшей подруги в суд. Блогер хочет законно защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию.

