О примирении речи не идет: адвокат Бони рассказала о поведении юристов Кибы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Первое заседание суда по делу двух знаменитостей назначено на 25 декабря.

Адвокат Виктории Бони об иске против Авроры Кибы

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Бони Лунев: представители Кибы не пришли на предварительную беседу в суд

Адвокаты Авроры Кибы — невесты народного артиста России Григория Лепса, не вели переговоры с юристами блогера и телеведущей Виктории Бони. Об этом изданию VOICE рассказал представитель интернет-знаменитости Алексей Лунев.

«Никто ни с кем не связывался. Если бы связывались, я бы знал», — уточнил юрист.

Поэтому ни о каком перемирии сторон речи пока не идет, отметил Лунев.

Более того, адвокаты Кибы не прибыли даже на предварительную беседу в суд 8 декабря. Такое поведение возмутило представителя Бони.

Первое заседание по делу двух знаменитостей назначено на 25 декабря. Виктория, по словам ее юриста, не будет присутствовать на нем лично.

Конфликт Кибы и Бони начался летом 2025 года. Блогер заявила, что отец Авроры умер, а у матери девушки многомиллионные долги. Поэтому Киба и стала невестой обеспеченного Лепса.

В ответ на это Аврора рассказала общественности, что когда-то ее мать дружила со звездой «Дома-2». Поэтому им известно о том, что Виктория якобы занималась проституцией.

Доказывать ложность подобных заявлений Боня решила уже в рамках правого поля и подала на дочь бывшей подруги в суд. Блогер хочет законно защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Виктория Боня прокомментировала иск к Авроре Кибе.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:48
«Они используют войну»: Трамп призвал провести президентские выборы на Украине
16:39
О примирении речи не идет: адвокат Бони рассказала о поведении юристов Кибы
16:30
Как протекает менструация в космосе: что известно НАСА и какие решения ищут ученые
16:23
«Был сердцем»: Дональд Трамп про Крымский полуостров
16:14
Школьница из России стала лицом немецких БДСМ-книг после бесплатной фотосессии
16:08
«Для Зеленского это важнее мира»: как Украина ворует деньги у западных налогоплательщиков

Сейчас читают

Ищут две недели: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала модель Анжелика Тартанова
Семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России
Семьи жениха и невесты устроили массовую драку на свадьбе из-за творожных шариков
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео