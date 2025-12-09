Трамп оскорбил журналистку в ответ на спорный вопрос

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 60 0

Американский президент негативно отреагировал на просьбу показать полное видео атаки на суда, предположительно перевозившие наркотики.

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп резко ответил журналистке, задавшей вопрос о возможной публикации полного видеоролика удара по лодкам, которые, по версии военных, могли перевозить наркотики в Карибском море. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во время круглого стола в Белом доме. Трамп заявил, что журналистка, задавшая вопрос, является «ужасным репортером», подчеркнув, что подобная ситуация с ней возникает «всегда».

«Я уже говорил, все, что хочет сказать или сделать (глава Пентагона. — Прим. ред.) Пит Хегсет, меня это устраивает», — добавил он.

Ранее The Washington Post сообщила, что Пит Хегсет якобы приказал добивать выживших членов экипажа судов, подозреваемых в перевозке наркотиков у берегов Венесуэлы. По данным издания, командир сил специального назначения, руководивший первым ударом, нанес повторный удар по людям в воде, ссылаясь на указания главы Пентагона.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не выделяют Украине финансовую помощь и тратят только свое время, оказывая гуманитарную поддержку. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не расходует деньги, а предоставляет лишь временную и гуманитарную помощь.

Трамп также упомянул политику своего предшественника Джо Байдена, отметив, что администрация бывшего президента, направила Киеву 350 миллиардов долларов.

