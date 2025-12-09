Собянин рассказал о прорывных разработках резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

Евгения Алешина
Более 700 результатов интеллектуальной деятельности были выведены на рынок за все время работы особой экономической зоны.

Собянин о разработках резидентов ОЭЗ Технополис Москва

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» предложили новые прорывные технологии для российской промышленности. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Резидент ОЭЗ разработал уникальный сенсорный дисплей, которым можно управлять с помощью жестов. Он подходит для демонстрации трехмерных изображений. В школе с его помощью можно визуализировать учебный материал, а в промышленности — моделировать сложные производственные процессы», — говорит Собянин.

Другое предприятие в Москве создало устройство для автоматизации процесса нажатия кнопок на панели управления. Данная разработка позволит значительно увеличить эффективность производства и будет использоваться вместе с промышленным оборудованием.

Другая компания продемонстрировала три разработки. Среди них — образовательный набор для изучения основ аэродинамики. Кроме того, было разработано износостойкое покрытие для ленточных пил, которое способно продлить срок службы изделия.

Более 700 результатов интеллектуальной деятельности были выведены на рынок за все время работы «Технополис Москва». От московского правительства резиденты ОЭЗ получают масштабные налоговые преференции и льготы, которые позволяют увеличивать объемы производства и создавать новые технологии для всей промышленности в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции. Их строительство — это часть непрерывной программы по улучшению качества амбулаторной помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

