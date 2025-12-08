Собянин объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

Их строительство — это часть непрерывной программы по улучшению качества амбулаторной помощи.

Какие поликлиники открыли после реконструкции в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

После реконструкции свои двери для пациентов открыли пять поликлиник. Это головное здание детской городской поликлиники № 32 в Тверском районе по адресу: улица Фадеева, дом 8, филиал № 3 городской поликлиники № 45 в Левобережном районе по адресу: улица Смольная, дом 53, филиал № 3 детской городской поликлиники № 132 в Солнцеве по адресу: улица Авиаторов, дом 22 и филиал № 3 городской поликлиники № 22 в Академическом по адресу: улица Кедрова, дом 24. Кроме того, в Некрасовке по адресу: улица Недорубова, дом 2 открылось здание детско-взрослой поликлиники, в котором разместили филиал № 5 городской поликлиники № 23 и филиал № 3 детской городской поликлиники № 120, сообщил в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин.

«Это часть нашей непрерывной программы по улучшению качества амбулаторной помощи. В планах — строительство еще около 20 новых поликлиник», — написал мэр Москвы.

Комплексная реконструкция трехэтажного здания детской поликлиники № 32 на улице Фадеева в Тверском районе началась в декабре 2024 года и заняла ровно год, завершившись в декабре 2025 года.

На время работ пациентов перевели в филиал № 2 детской городской поликлиники № 32 по адресу: улица Гиляровского, дом 15. В штате поликлиники — 58 сотрудников, в том числе 27 врачей, которые заботятся о 8,3 тысячи маленьких пациентов.

Мощность амбулаторного медучреждения — 495 посещений в день. Прием ведут педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог, физиотерапевт, а также специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики.

«Всего за год мы привели здание 1957 года постройки к новому московскому стандарту. Полностью заменили коммуникации, системы кондиционирования, лифт. Теперь там новейшая медицинская техника, и врачи могут использовать современные методы диагностики», — отметил Сергей Собянин.

В ходе реконструкции здание поликлиники площадью 1,84 тысячи квадратных метров практически полностью перестроили. Помимо инженерных коммуникаций и систем вентиляции, там обновили фасад, внутренние перегородки и стяжку пола, дверные и оконные блоки. Кроме того, выполнили отделку помещений современными качественными материалами, а также другие необходимые работы.

