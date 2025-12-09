Недопустимые габариты: родители юных хоккеистов готовят обращение в Комитет по транспорту

Родители юных хоккеистов готовят обращение в комитет по транспорту

С неожиданной проблемой столкнулись юные хоккеисты, которые добираются на тренировки на метро. Дело в том, что спортсменов не пускают в подземку с инвентарем из-за его размеров. По правилам метрополитена, грузы более 150 сантиметров провозить нельзя. А кладь вратаря гораздо больше. Родители хоккеистов готовят обращение в комитет по транспорту с просьбой изменить правила провоза крупногабаритного снаряжения. Корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева выслушала все стороны.

Шестнадцатилетний Марк — вратарь хоккейного клуба. Каждый день ему нужно тренироваться. Ездить приходится на другой конец города на метро.

Но метро — это всегда лотерея. Пустят — не пустят. В сумке Марка — щитки, панцирь, шлем, защитные трусы, блин, ловушка, а еще клюшка. Размер клади — около 180 сантиметров. Это не подходит под разрешенные нормативы метрополитена.

Марк едет на очередную тренировку. Попробовали пройти с этим огромным баулом, который явно превышает все допустимые габариты. Интересно, как отреагируют сотрудники подземки.

Сегодня Марку не повезло. Стражи подземки непреклонны. Придется вызывать такси.

Правила пора менять, считают спортсмены. Тимур Ибрагимов 13 лет профессионально занимался хоккеем. Играл за две команды. Но после нескольких проваленных тренировок решил уйти из спорта.

«Были проблемы с перевозкой баулов. Пару раз не пустили. Сказали, нельзя. Я говорил, давайте открою. Сказали, что все равно нельзя. Приходилось пропускать тренировки. Начал терять форму и из-за этого в том числе пришлось бросить. От части из-за этого ушел из хоккея», - рассказал бывший хоккеист Тимур Ибрагимов.

Родители хоккеистов создают инициативную группу — будут писать письмо в комитет по транспорту с просьбой внести изменения в правила перевозки багажа. В этом их готовы поддержать и тренеры.

«Я думаю, что это нужно делать и не только для хоккеистов. Есть и другие виды спорта. Сноуборд, лыжи. У них тоже достаточно объемные сумки. Я думаю, какой-то пункт в виде исключения должен быть для спортсменов. Ребята находятся в жестком графике. Если они не попадают на тренировку, это сказывается ни их результатах», — рассказал тренер по хоккею Вадим Виноградский.

За юных хоккеистов заступаются и профессиональные спортсмены.

«Несомненно, эту проблему нужно решать, потому что хоккей, в принципе, — недешевый вид спорта сейчас из-за очень дорогой формы, чего стоит только коньки ребенку купить. Еще и накладывается эта проблема с поездками в метро, когда-либо не пускают, либо постоянно со скандалом пробиваются туда наши юные спортсмены», — рассказал чемпион мира Антон Белов.

С такими же трудностями сталкиваются и музыканты, которые не могут пронести в метрополитен крупногабаритные инструменты — например, контрабас. Они также писали обращения и в комитет по культуре, и в комитет по транспорту. Их вопрос обещали рассмотреть. Но пока все осталось без изменений.