«Мы в России живем»: сын Газманова рассказал об участии отца в личной жизни

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 48 0

Артист также обозначил требования к будущей избраннице.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын Олега Газманова не обсуждает вопросы личной жизни с отцом

Певец Родион Газманов не обсуждает вопросы личной жизни с отцом Олегом Газмановым. Об этом артист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru во время мероприятий, приуроченных к новогоднему концерту «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском дворце. Артист пояснил, что не обращается за советами к отцу по таким темам из-за его высокой занятости.

По словам исполнителя, ключевыми качествами будущей супруги для него остаются ум и внешняя привлекательность.

«Мы в России живем. У нас все такие практически», — ответил Газманов-младший на вопрос журналиста о том, много ли девушек, подходящих под его критерии.

В разных периодах СМИ связывали имя музыканта с различными публичными персонами. В прессе появлялись предположения о его отношениях с участницами конкурсов красоты и актрисами, а также с коллегами по творческим проектам. Сам артист не подтверждал подобные сведения.

Кроме того, в информационном пространстве возникали версии о якобы существовании внебрачного ребенка. Эти сообщения Родион Газманов в дальнейшем опроверг, назвав подобные публикации недостоверными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как готовится к праздникам в семье певец и телеведущий Алексей Чумаков.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
На Украине заявили об отсутствии дедлайна по ответу на мирный план США
9:23
Один студент погиб и один был ранен при стрельбе возле университета
9:18
Уничтожен четвертый беспилотник, летевший на Москву
9:10
Фортепиано упало на школьника в Приморском крае
9:08
Рукопись хита Виктора Цоя «Спокойная ночь» выставили на аукцион за 1 млн рублей
8:51
Мошенники используют Telegram для продажи поддельных билетов на мероприятия

Сейчас читают

Россияне смогут заказать доставку товаров 18+ по биометрии
Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем
В Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео