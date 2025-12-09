«Большой стресс»: Чумаков признался в сложностях с выбором подарков для супруги

Алексей Чумаков признался в сложностях с выбором подарков для супруги

Певец и телеведущий Алексей Чумаков сообщил, что каждый раз испытывает серьезное волнение при выборе подарков для жены. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru, комментируя подготовку к праздникам.

По словам артиста, процесс поиска сюрприза дается ему непросто.

«Для меня это всегда большой стресс. Я не знаю, что подарить жене», — отметил артист.

Чумаков также отметил, что супруга не любит заранее озвучивать пожелания и предпочитает получать именно сюрпризы, что дополнительно усложняет задачу.

Говоря о недавнем дне рождения жены Юлии Ковальчук, которое прошло 12 ноября, артист сообщил, что в итоге остановился на ювелирном подарке. Он объяснил, что приобрел серьги той марки, которая давно нравилась супруге, и подобрал украшение в комплект к кольцу из той же коллекции.

