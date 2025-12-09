В России отмечают День героев Отечества

Сегодня вся страна отмечает особенный праздник — День героев Отечества, посвященный всем, кто совершил подвиг во имя страны. Памятная дата соединяет несколько эпох: от георгиевских кавалеров XVIII века до защитников страны в новейшей истории. Удивительные истории героев нашего времени — узнал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Свой позывной — Молчун — командир танкового взвода Денис Распопов оправдывает сполна. О подвиге, за который получил звезду Героя, рассказывает буднично, без подробностей, немногословно.

«Завозили штурмовые подразделения, работали в прикрытии. В общем сказать, делали, что прикажут и когда прикажут, и все удачно получилось», — рассказывает Герой РФ Денис Распопов.

А вот уже детали — уничтожили вражеский БТР, минометный расчет, склад боеприпасов. Когда танк «заптурили», экипаж продолжил бой. Денис оказал раненым первую помощь и вывел их через минное поле.

«Я думаю, таких много, просто так распорядилась судьба. А так, на самом деле, там все — герои», — говорит Денис.

О своей работе старается умалчивать и Олег Сажнев — кавалер двух орденов Мужества.

«Молчит как настоящий военный — скромный, красивый, здоровенный, но ничего не рассказывает», — отметила супруга Олега Сажнева Ксения.

Сейчас отпуск — всего пару недель, которые он может уделить семье — супруге Ксении и дочери Вере. Дедушка Олега в Великую Отечественную был штурмовиком, Олег сейчас — замкомандира штурмового отряда на запорожском направлении. Там он выводил из окружения соседнюю роту, там же забирал «опорники» противника.

«С боем взяли позицию и обороняли ее четверо суток пока не передали другому подразделению. Нас было 16 человек. Зашли малым количеством и вышли точно так же — без единой потери, без единого даже „трехсотого“ (раненого. — Прим. ред), хотя противника очень много сдержали. Уничтожили и технику, даже пленных вывели», — говорит замкомандира штурмового отряда, кавалер двух Орденов Мужества Олег Сажнев.

А таких, как десантник Максим, можно назвать несокрушимыми. У самого четыре ранения: два «в контакте», два — от прилета FPV. С первых дней заходил в Херсонскую область, его подразделение стоит на Кинбурнской косе — пресекает высадки противника. Из всех своих наград отмечает медаль «За спасение погибавших».

«FPV-дрон залетел прямо в форточку, НП (наблюдательный пункт. — Прим. ред) сложило, завалило двоих моих солдат. Это было в 700 метрах от меня. Увидел, что дым, разрыв. Схватил вещи, побежал и, получается, вытащил солдата своего, который был под завалами, и оказал первую помощь. Эвакуировали его, и он остался жив», — рассказывает кавалер ордена Мужества Максим Чекин.

Что он только там не пережил, что только не видел… Но признается: самое сложное — вспоминать тех, кто был с ним там бок о бок.

Это уже работа 80-й отдельной мотострелковой Арктической бригады в островной зоне Херсонской области. Замкомандира батальона там — Андрей Чипчеев. Высадку на остров Великий в Херсонской области называет самой сложной задачей, но они с ней справились без потерь. Говорит, за это время ответил себе на многие вопросы.

«Есть два пути. Делай, как я сказал, — тогда не факт, что люди будут что-то делать. И второй путь — делай как я. Также работал вместе с людьми, подавал им личный пример. Самые сложные дни были первые, пока ты себя морально настраивал. Опыта боевых действий не имел, и шла, грубо говоря, борьба с самим собой: «А смогу ли я? А получится ли у меня?» — рассказывает замкомандира штурмового отряда, кавалер трех орденов Мужества Андрей Чипчеев.

И все они уверяют: в тех ситуациях, в которых оказались они, так же поступил бы каждый. Не за ордена и медали — дело чести. В ближайшее время они вернутся в подразделения и продолжат делать свою работу.