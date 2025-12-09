«Был сердцем»: Дональд Трамп про Крымский полуостров

Дональд Трамп назвал Крым красивым местом с огромным потенциалом

Крымский полуостров — это красивое место с огромным потенциалом. Так эту территорию описал президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

«Крым был сердцем. <…> Каждый раз, когда я смотрю на карту, я говорю: „О, какой красивый этот Крым“. Ух ты! Он с четырех сторон окружен океаном. <…> С точки зрения красоты, погоды и всего остального Крым самый теплый. У него просто огромный потенциал», — сказал глава Белого дома.

По итогам референдума, проведенного в 2014 году, данный полуостров вошел в состав России. Однако многими странам данный факт до сих пор не принят. Президент РФ Владимир Путин не раз заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Согласно мирному плану, разработанному США по урегулированию украинского конфликта, территории, присоединенные к РФ в 2014 году, а также ДНР и ЛНР де-факто должны быть признаны мировым сообществом российскими

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.