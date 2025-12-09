Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас наступил момент, когда Украине следует провести президентские выборы. Такое мнение он высказал в интервью изданию Politico, размещенном на YouTube-канале СМИ.

«Прошло много времени. Дела идут не особенно хорошо. Я думаю, что сейчас важное время для проведения (президентских. — Прим.ред.) выборов на Украине», — заявил он.

Американский лидер добавил, что украинская власть оправдывает перенос выборов продолжающимся вооруженным конфликтом, хотя такая позиция не соответствует демократическим принципам.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова обсуждать возможные договоренности с Киевом. Однако юридические основания для таких контактов отсутствуют. Он подчеркнул, что отказ от проведения выборов стал для украинского руководства стратегической ошибкой, в результате которой оно утратило легитимность.

Кроме того, специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что проведение выборов в рамках урегулирования ситуации могло бы стабилизировать обстановку как внутри Украины, так и среди союзников на международной арене. Он подчеркнул, что Вашингтон не желает повторения сценария, который развивался после подписания Минских соглашений.

