«Важное время»: Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Американский лидер высказал позицию о сроках избрания главы государства в интервью.

Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине

Фото: Reuters/STEPHANIE SCARBROUGH

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас наступил момент, когда Украине следует провести президентские выборы. Такое мнение он высказал в интервью изданию Politico, размещенном на YouTube-канале СМИ.

«Прошло много времени. Дела идут не особенно хорошо. Я думаю, что сейчас важное время для проведения (президентских. — Прим.ред.) выборов на Украине», — заявил он.

Американский лидер добавил, что украинская власть оправдывает перенос выборов продолжающимся вооруженным конфликтом, хотя такая позиция не соответствует демократическим принципам.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова обсуждать возможные договоренности с Киевом. Однако юридические основания для таких контактов отсутствуют. Он подчеркнул, что отказ от проведения выборов стал для украинского руководства стратегической ошибкой, в результате которой оно утратило легитимность.

Кроме того, специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что проведение выборов в рамках урегулирования ситуации могло бы стабилизировать обстановку как внутри Украины, так и среди союзников на международной арене. Он подчеркнул, что Вашингтон не желает повторения сценария, который развивался после подписания Минских соглашений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:48
«Они используют войну»: Трамп призвал провести президентские выборы на Украине
16:39
О примирении речи не идет: адвокат Бони рассказала о поведении юристов Кибы
16:30
Как протекает менструация в космосе: что известно НАСА и какие решения ищут ученые
16:23
«Был сердцем»: Дональд Трамп про Крымский полуостров
16:14
Школьница из России стала лицом немецких БДСМ-книг после бесплатной фотосессии
16:08
«Для Зеленского это важнее мира»: как Украина ворует деньги у западных налогоплательщиков

Сейчас читают

Ищут две недели: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала модель Анжелика Тартанова
Семилетняя школьница из Воронежа стала самой красивой девочкой России
Семьи жениха и невесты устроили массовую драку на свадьбе из-за творожных шариков
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео