«Они используют войну»: Трамп призвал провести президентские выборы на Украине

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Глава США высказался о балансе сил и роли Европы в конфликте.

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине, указав, что население страны должно иметь возможность сделать собственный выбор. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, украинский народ бы… у него должен быть такой выбор. И, возможно, (президент Владимир. — Прим.ред.) Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов», — заявил Трамп.

Он также усомнился в том, что в текущих условиях политическая система страны может считаться полноценно демократичной.

Американский лидер неоднократно высказался за проведение избирательной кампании на Украине. При этом он смягчил свои прежние заявления о статусе Владимира Зеленского, отметив, что не придает им прежнего значения.

По оценке Трампа, позиции России в переговорном процессе остаются более сильными, чем у украинской стороны. Он указал, что Киев за время конфликта утратил значительные территории, а понимание невозможности вступления Украины в НАТО, по его словам, существовало задолго до последних событий.

Ранее украинская сторона заявляла, что проведение выборов возможно только после завершения боевых действий. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос легитимности украинского руководства имеет принципиальное значение при подписании возможных будущих соглашений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

