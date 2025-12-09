Мужчина выпил 33 коктейля, сорвал с себя одежду и умер на круизном лайнере

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Теперь его семья обвиняет компанию-перевозчика в халатности.

Чем может быть опасна поездка на круизном лайнере

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пассажир круизного лайнера выпил 33 коктейля, сорвал с себя одежду, начал биться в двери и вести себя неадекватно. Вскоре он умер. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья заявляет, что перед смертью мужчине ввели успокоительное. Родственники подали в окружной суд американского штата Флорида на перевозчика Royal Caribbean. В документах сказано, что смерть Майкла была квалифицирована как убийство, а компания допустила халатность.

«Семья Майкла пережила невообразимую душевную боль… Royal Caribbean ставит прибыль выше безопасности пассажиров», — заявил адвокат семьи.

Он добавил, что ситуация «не должна была произойти» и стала следствием того, что сотрудники не остановили подачу алкоголя.

Как все началось

Мужчина отправился в круиз вместе с возлюбленной и их семилетним сыном. Трагедия началась с того, что их каюта оказалась не готова, и персонал направил семью ждать в бар. Женщина ушла с ребенком проверить номер, а мужчина остался у стойки, где, как утверждается, начал получать многочисленные алкогольные напитки.

Согласно иску, уже через несколько часов после отплытия ему подавали коктейли, несмотря на признаки сильного опьянения.

«Компания Royal Caribbean имела право отказать в дальнейшем обслуживании, но не вмешалась, чтобы защитить жизнь пострадавшего», — говорится в документах.

Паника и применение силы

В состоянии опьянения мужчина пошел искать каюту и стал агрессивным, когда не нашел ее. К нему подошли сотрудники безопасности. В иске утверждается, что его повалили на пол и «навалились всем весом», после чего он перестал двигаться.

Далее капитан распорядился ввести мужчине галоперидол — мощное успокоительное. На него также распылили «несколько баллончиков» перцового аэрозоля. У мужчины произошла остановка сердца и дыхания. Он умер, не приходя в сознание.

Требования семьи и реакция юристов

Адвокат назвал происходящее частью «тревожной тенденции» смертей на круизных лайнерах. «Мы наблюдаем невероятно тревожное количество серьезных травм и смертельных случаев… Наша цель — добиться системных изменений», — сказал защитник.

Родные требуют компенсации за утрату поддержки, расходы на похороны и лечение, а также моральный вред. Daily Mail направила запрос Royal Caribbean, но представители компании пока не дали комментарий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:57
«Подходят двадцатилетние»: звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович о своей популярности
19:45
Москвичи перевели на помощь участникам СВО более 140 миллионов рублей
19:32
Путин предложил продумать меры по трудоустройству инвалидов в России
19:15
«Приходилось доказывать»: единственная женщина-кардиохирург Зимбабве о работе
19:02
Избитая в Москве модель Анжелика Тартанова рассказала о проблемах с памятью
18:52
«Будь здоров!» — сын Героя России Никиты Афанасьева обратился к Путину

Сейчас читают

Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения
Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушное отношение к людям
«Настоящее зло»: женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео