Мужчина выпил 33 коктейля, сорвал с себя одежду и умер на круизном лайнере

Пассажир круизного лайнера выпил 33 коктейля, сорвал с себя одежду, начал биться в двери и вести себя неадекватно. Вскоре он умер. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья заявляет, что перед смертью мужчине ввели успокоительное. Родственники подали в окружной суд американского штата Флорида на перевозчика Royal Caribbean. В документах сказано, что смерть Майкла была квалифицирована как убийство, а компания допустила халатность.

«Семья Майкла пережила невообразимую душевную боль… Royal Caribbean ставит прибыль выше безопасности пассажиров», — заявил адвокат семьи.

Он добавил, что ситуация «не должна была произойти» и стала следствием того, что сотрудники не остановили подачу алкоголя.

Как все началось

Мужчина отправился в круиз вместе с возлюбленной и их семилетним сыном. Трагедия началась с того, что их каюта оказалась не готова, и персонал направил семью ждать в бар. Женщина ушла с ребенком проверить номер, а мужчина остался у стойки, где, как утверждается, начал получать многочисленные алкогольные напитки.

Согласно иску, уже через несколько часов после отплытия ему подавали коктейли, несмотря на признаки сильного опьянения.

«Компания Royal Caribbean имела право отказать в дальнейшем обслуживании, но не вмешалась, чтобы защитить жизнь пострадавшего», — говорится в документах.

Паника и применение силы

В состоянии опьянения мужчина пошел искать каюту и стал агрессивным, когда не нашел ее. К нему подошли сотрудники безопасности. В иске утверждается, что его повалили на пол и «навалились всем весом», после чего он перестал двигаться.

Далее капитан распорядился ввести мужчине галоперидол — мощное успокоительное. На него также распылили «несколько баллончиков» перцового аэрозоля. У мужчины произошла остановка сердца и дыхания. Он умер, не приходя в сознание.

Требования семьи и реакция юристов

Адвокат назвал происходящее частью «тревожной тенденции» смертей на круизных лайнерах. «Мы наблюдаем невероятно тревожное количество серьезных травм и смертельных случаев… Наша цель — добиться системных изменений», — сказал защитник.

Родные требуют компенсации за утрату поддержки, расходы на похороны и лечение, а также моральный вред. Daily Mail направила запрос Royal Caribbean, но представители компании пока не дали комментарий.

