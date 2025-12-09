Сын Героя России Никиты Афанасьева пожелал Путину здоровья

Сын сержанта Никиты Афанасьева, удостоенного звания Героя РФ посмертно, неформально обратился к президенту России Владимиру Путину, когда тот закашлялся. Кадры опубликовал Telegram-канал Кремля в ходе церемонии вручения наград.

На кадрах можно увидеть, как президент РФ в Георгиевском зале предложил сделать общую фотографию героям страны и их семьям. Когда Владимир Путин закашлялся, мальчик Антон решил громко пожелать ему здоровья, используя обращение на «ты».

«Будь здоров!» — сказал Антон.

В ответ Путин рассмеялся и поблагодарил малыша.

