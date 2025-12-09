Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения

|
Евгения Алешина
Всего на борту воздушного судна находились семь человек.

Что случилось с самолетом Ан-22 в Ивановской области

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Все члены экипажа военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» погибли в результате крушения в Ивановской области. Об этом сообщили военные следственные органы СК РФ в своем Telegram-канале.

«При выполнении тестового полета самолет АН-22 потерпел крушение в районе деревни Иванково Ивановской области. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли», — пишут в СК.

Всего на борту воздушного судна находились семь человек. На месте падения работают экстренные и поисково-спасательные службы. По данным Минобороны РФ, лайнер потерпел крушение в безлюдном районе во время планового облета после проведенного ремонта.

Точные причины крушения на данный момент неизвестны. Для установления всех обстоятельств случившегося к месту крушения вылетает комиссия воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирском колледже в результате пожара были эвакуированы 670 человек. К тушению привлечены 67 человек и 17 единиц техники.

Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения
