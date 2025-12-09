Завалило снегом: Камчатку накрыл мощный циклон
Жителей массово отправляют на удаленку. Машины скорой помощи не могут приехать на вызов.
Юг Камчатки накрыл мощный циклон
Мощный циклон спровоцировал целую серию снегопадов на Камчатке. Всего за несколько часов там выпала месячная норма осадков. Автобусы и даже спецтехника вязнут в сугробах.
Жителей массово отправляют на удаленку. Машины скорой помощи не могут приехать на вызов. Так пенсионерку врачи несли в неотложку прямо на руках. А эти кадры снял водитель, который накануне забыл закрыть окно в своей машине — салон завалило снегом. Помогать водителям с раскопками пришлось и сотрудникам полиции.
Из-за метели в аэропорту задерживаются рейсы. Жителей просят без крайней необходимости не садиться за руль, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
