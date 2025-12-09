Путин предложил продумать меры по трудоустройству инвалидов в России

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Президент попросил правозащитников направить их предложения как можно быстрее в адрес администрации.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин предложил продумать меры для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе по стимулированию работодателей к этому. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы точно совершенно примем решение по решению этих очень чувствительных тонких, но очень важных вопросов. <…> То же самое касается и структуры занятости среди инвалидов. Если современные средства позволяют сделать это более масштабно, то, конечно, надо все это использовать, стимулировать компании», — сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что появление новых технологических возможностей в области трудоустройства людей с ОВЗ раскрывает новые перспективы и ведется не первый год.

Путин призвал сформулировать и передать конкретные идеи как можно быстрее. В частности, это касается идей по улучшению механизмов квотирования рабочих мест.

До этого, в июне, российский президент поручил правительству России подготовить предложения по повышению эффективности мер, направленных на устройство на работу инвалидов.

Также Путин затронул тему о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной для инвалидов. Он поручил рассмотреть вопрос сохранения этого права для тех людей с ОВЗ, кто уже смог трудоустроиться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил о работе над вторым пакетом мер против телефонных мошенников. В ближайших планах — третий. Также Президент России, открывая заседание СПЧ, поблагодарил правозащитников за неравнодушие и системный подход. Он отметил, что правозащитники в России справляются со всеми поставленными задачами, а за цифрами национальных целей всегда нужно видеть человека и улучшение его жизни.

