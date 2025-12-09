Путин поручит представить предложения по урегулированию движения курьеров

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Президент обратил внимание, что рост числа доставщиков на дорогах связан с дисбалансом на рынке труда.

Путин о регулировании движения курьеров на электротранспорте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Президент России Владимир Путин даст поручения Министерству внутренних дел (МВД) по урегулированию движения курьеров на электротранспорте. Об этом он сказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Также российский лидер попросит региональные власти предоставить предложения, касающиеся регулирования этого вопроса.

«Обязательно дам дополнительные поручения и МВД, попрошу мэров городов, руководителей регионов Российской Федерации сделать соответствующие предложения», — сказал Путин.

Президент РФ обратил внимание, что рост числа курьеров на дорогах связан с дисбалансом на рынке труда. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже ранее сообщал Владимиру Путину об обеспокоенности граждан по этому поводу.

Владимир Путин проводит ежегодное заседание Совета по правам человека (СПЧ). На встрече обсуждается широкий круг вопросов, в том числе защита прав участников специальной военной операции и членов их семей, проблемы реабилитации инвалидов, а также новые риски использования искусственного интеллекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил правозащитников за неравнодушное отношение к людям. Об этом он сказал на заседании СПЧ. Президент РФ отметил, что правозащитники в РФ справляются со своими задачами. За цифрами национальных целей всегда нужно видеть человека, улучшение его жизни, отметил Владимир Путин.

