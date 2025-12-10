В Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76

Рита Цветкова
Рита Цветкова 146 0

Судно рухнуло на землю вскоре после взлета.

Фото: www.globallookpress.com/MOD Russia

В Судане военный грузовой самолет Ил-76 потерпел крушение. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета — судно вылетело из международного аэропорта Порт-Судан. Об этом сообщается в материале портала Al Bawaba. По данным журналистов, признаков воздействия извне не обнаружено, причина аварии, предположительно, в состоянии самого самолета.

«Самолет упал примерно в десяти километрах от города в районе Адаравиб. По словам военных источников, произошла техническая неисправность», — говорится в публикации.

Авторы уточнили, что Ил-76 выполнял миссию по доставке продовольственной помощи. Представители Вооруженных сил Судана (SAF) еще не сделали официального заявления, полный список жертв остается неизвестным, однако отмечается, что в результате крушения погибли как минимум три члена экипажа.

В материале также сказано, что в сети распространяются видеозаписи, на которых запечатлено падение грузового самолета. На этих кадрах видно, как советский транспортный самолет совершает неконтролируемую посадку, потом его охватывает пламя, и вскоре он падает на землю. Обломки судна разбросаны по сельской местности, на месте ЧП продолжают работать спасатели.

Ранее 5-tv.ru писал о крушении военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области. Все находившиеся на борту члены экипажа признаны погибшими.

