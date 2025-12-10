«Бесплатный совет»: Трамп указал на риски для Европы в сфере энергетики и миграции

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 19 0

По словам президента США, европейские государства недооценивают масштабы проблем.

Что Трамп сказал о распаде Евросоюза

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп: миграция и сфера энергетики могут разрушить Европу

Европейским странам необходимо проявлять осторожность в сфере миграционной политики и энергетики, иначе текущая ситуация может привести к разрушению Европы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в штате Пенсильвания.

«Дам им бесплатный совет. Им лучше быть осторожными, потому что иммиграция и энергетика разрушат Европу», — отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что, по его наблюдениям, на континенте «происходит много плохого», и призвал европейские правительства уделять больше внимания вопросам безопасности и энергетической независимости.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем. Глава Белого дома заявил, что Пекин импортирует американскую продукцию на триллионы долларов. Политик подчеркнул, что считает достигнутые соглашения крайне выгодными для американской экономики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:32
Красников рассказал Путину о новых научных исследованиях и технологиях РАН
6:13
Работа FPV-дронов в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака
5:38
«Бесплатный совет»: Трамп указал на риски для Европы в сфере энергетики и миграции
5:18
Профилактика всегда лучше лечения: что поможет предотвратить рак груди
4:56
Россияне смогут заказать доставку товаров 18+ по биометрии

Сейчас читают

Россияне смогут заказать доставку товаров 18+ по биометрии
«Подходят двадцатилетние»: звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович о своей популярности
Школьница из России стала лицом немецких БДСМ-книг после бесплатной фотосессии
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео