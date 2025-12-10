Во Львовской области мужчина использовал кухонный топор, чтобы отбиться от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Как сообщает оперативное командование Вооруженных сил Украины «Запад», произошедшее рассматривается следственными органами.

По данным военных, это не первый случай в регионе, когда местные жители, пытаясь избежать насильственной мобилизации, оказывают сопротивление представителям ТЦК и наносят им травмы. Подробности о мужчине, напавшем на сотрудника центра комплектования, в командовании не раскрыли.

В сентябре сообщалось, что возле Луцка произошел схожий инцидент — сотрудников ТЦК избили во время попытки насильственного привлечения граждан к мобилизации.

Местные жители на Украине стали чаще предоставлять российским военнослужащим сведения о местоположении сотрудников ТЦК. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.

По их словам, граждане продолжают пересылать координаты, причем число таких сообщений увеличилось после случаев, когда представители ТЦК становились причиной гибели людей. В качестве примера собеседники агентства упомянули инцидент в Херсонской области, где сотрудники центра сбили отца и его ребенка. В силовых структурах отметили, что именно подобные события подталкивают некоторых жителей активнее передавать сведения ради «мести» сотрудникам ТЦК.

