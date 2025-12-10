На Украине мужчина отбился кухонным топором от сотрудника ТЦК

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Инцидент произошел во Львовской области во время попытки вручения повестки.

Мужчина отбился кухонным топором от сотрудника ТЦК

Фото: www.globallookpress.com/Nick White

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Львовской области мужчина использовал кухонный топор, чтобы отбиться от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Как сообщает оперативное командование Вооруженных сил Украины «Запад», произошедшее рассматривается следственными органами.

По данным военных, это не первый случай в регионе, когда местные жители, пытаясь избежать насильственной мобилизации, оказывают сопротивление представителям ТЦК и наносят им травмы. Подробности о мужчине, напавшем на сотрудника центра комплектования, в командовании не раскрыли.

В сентябре сообщалось, что возле Луцка произошел схожий инцидент — сотрудников ТЦК избили во время попытки насильственного привлечения граждан к мобилизации.

Местные жители на Украине стали чаще предоставлять российским военнослужащим сведения о местоположении сотрудников ТЦК. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.

По их словам, граждане продолжают пересылать координаты, причем число таких сообщений увеличилось после случаев, когда представители ТЦК становились причиной гибели людей. В качестве примера собеседники агентства упомянули инцидент в Херсонской области, где сотрудники центра сбили отца и его ребенка. В силовых структурах отметили, что именно подобные события подталкивают некоторых жителей активнее передавать сведения ради «мести» сотрудникам ТЦК.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:39
В Москве врачи избавили пациентку от опухоли яичника весом более 30 кг 
12:35
По делу Ларисы Долиной провели политологическую экспертизу
12:27
Ошибка при найме привела подростка в тюрьму для убийц, где она раскрыла преступление
12:20
Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о денежных переводах
12:16
В Финляндии призвали срочно открыть границу с Россией
12:08
Елка из прошлого: советские новогодние игрушки продают за сотни тысяч рублей

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Трамп сообщил о заключении «невероятных» торговых сделок с Китаем
В Судане потерпел крушение военный грузовой самолет ВС страны Ил-76
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео