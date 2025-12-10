Папа Римский обвинил Трампа в подрыве союза США и Европы

Папа Римский Лев XIV раскритиковал президента США Дональда Трампа, заявив, что тот своими высказываниями подрывает многолетний альянс Соединенных Штатов и европейских государств. Об этом сообщает Sky News.

Глава Римско-католической церкви таким образом прокомментировал недавние заявления Трампа, который описал Европу как регион, находящийся в упадке, и охарактеризовал европейских лидеров как «слабых».

На вопрос журналистов о том, насколько справедлив предложенный США мирный план по Украине, понтифик отметил, что «предпочел бы не комментировать этот вопрос».

«К сожалению, я считаю, что некоторые моменты, которые я наблюдал, кардинально меняют то, что на протяжении многих лет было подлинным союзом между Европой и Соединенными Штатами. Замечания о Европе, которые звучат в недавних интервью, я думаю, являются попыткой разрушить то, что должно быть очень важным альянсом сегодня и в будущем», — сказал Папа.

Понтифик добавил, что американский лидер и его команда вправе разрабатывать собственную политическую программу. При этом он подчеркнул, что в документе содержатся положения, которые, по его мнению, могут вызвать несогласие у значительной части общества в США.

Ранее Трамп затронул тему безопасности и устойчивости Европы. Выступая в штате Пенсильвания, президент США заявил, что в текущих условиях европейским странам необходимо действовать гораздо осторожнее в сфере миграции и энергетики, иначе ситуация может привести к серьезным последствиям для всего региона.

Трамп отметил, что, по его мнению, именно эти направления способны стать источником угрозы для стабильности на континенте. Он заявил, что европейским лидерам следует учитывать потенциальные риски, проявлять большую осторожность и уделять больше внимания укреплению безопасности и энергобаланса.

