Грозит тюрьма: посудомойка Кадетского корпуса СК решила воспитать террориста

Воспитывавшей из кадета террориста посудомойке грозит тюремный срок

В России завершено расследование уголовного дела в отношении Александры Житенко, работавшей посудомойкой в Кадетском корпусе Следственного комитета имени Александра Невского. Как пишет «Коммерсантъ», женщина предстанет перед судом по обвинению в участии в проукраинской террористической организации и вовлечении в ее деятельность одного из воспитанников.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в суд. По версии следствия, Житенко на протяжении длительного времени общалась с несовершеннолетним кадетом, формируя у него негативное отношение к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и к представителям силовых ведомств.

Кроме того, по данным следствия, она демонстрировала подростку символику Легиона «Свобода России*», а также вовлекала его в обсуждение идеологии и деятельности этой структуры.

По информации издания, женщина свою вину не признает. Ей также инкриминируется участие в деятельности «Артподготовки» — организации, запрещенной в России как террористическая.

* — признан террористической организацией в РФ и запрещен