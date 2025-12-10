Мужчина впал в ярость из-за отказа женщины и убил случайную пару на глазах у их детей

Диана Кулманакова
Злоумышленник также попытался застрелить одного из маленьких свидетелей.

Мужчина убил пару на глазах у их детей из-за отказа в США

Фото: www.globallookpress.com/Gustavo Valiente

В американском штате Мэн мужчина убил семейную пару, решив выместить агрессию на случайных людях после того, как женщина отказала ему в романтических отношениях. Об этом сообщает People.

Пара была застрелена прямо на улице. Их дети — семи и 11 лет — наблюдали за происходящим из припаркованного автомобиля. Уточняется, что мужчина попытался застрелить и одного из детей.

Прокурор заявила в суде, что перед нападением в ярости обвиняемый сказал женщине, которая его отвергла: «Из-за того, что ты делаешь, умрет много людей».

Родственники погибших зачитали эмоциональные заявления.

«Он убил моих родителей… Я надеюсь, что он получит два пожизненных срока, которых заслуживает», — сказала старшая дочь погибших.

Мужчина признал себя виновным по шести пунктам — в убийстве, покушении на убийство и обращении с опасным оружием. В суде он заявил, что «был не в себе», злоупотреблял алкоголем и наркотиками, а также «не получал необходимой психологической помощи».

Он принес извинения семье погибших, но это не повлияло на решение судьи. Его приговорили к двум пожизненным срокам и 50 годам дополнительно. Родственники заявили, что приговор справедлив.

«Мы никогда больше не увидим ни нашу дочь, ни зятя… Но судья принял правильное решение», — сказал отец погибшей женщины.

