В качестве наказания: мать убила своего шестилетнего сына холодным душем

People: мать убила своего шестилетнего сына холодным душем

Жительница американского штата Иллинойс убила своего шестилетнего сына с помощью холодного душа. В этом ей помог ее старший ребенок. Об этом сообщает People.

Согласно материалам дела, они разработали и реализовали жестокий план наказания мальчика, который заключался в долгом пребывании под холодным душем. Прокуратура добавила, что после смерти ребенка мать и старший сын сожгли его останки, чтобы скрыть преступление.

Сделка с прокуратурой и признание вины

Женщина, которой 42 года, признала вину в обмен на снятие части обвинений. Ей грозит до 45 лет тюрьмы. Первоначально ей и ее 24-летнему сыну могли назначить пожизненное заключение. В деле фигурировали обвинения в убийстве, сокрытие преступления, жестокое обращение с ребенком, сговор, надругательство над телом и препятствие правосудию.

Прокурор назвал действия обвиняемых «исключительно жестокими и отвратительными».

«Последние минуты жизни мальчика оправдывают ужесточение приговора… То, что обвиняемые не обратились за медицинской помощью, свидетельствует об их намерении лишить его жизни», — подчеркнул он.

Дело семьи, где дети много лет оставались в опасности

В деле фигурирует еще один несовершеннолетний ребенок, которому также было предъявлено обвинение в связи со смертью мальчика. Обвиняемая является матерью семерых детей. По данным местных СМИ, она боролась за опеку над погибшим ребенком после того, как мальчика поместили в приемную семью вскоре после рождения.

Что дальше

Приговор женщине будет вынесен 30 января 2026 года. Суд над ее старшим сыном должен начаться 9 февраля 2026 года

