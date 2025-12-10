В качестве наказания: мать убила своего шестилетнего сына холодным душем

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Ей помогал ее старший ребенок.

В США мать убила своего шестилетнего сына холодным душем

Фото: www.globallookpress.com/Wangping

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

People: мать убила своего шестилетнего сына холодным душем

Жительница американского штата Иллинойс убила своего шестилетнего сына с помощью холодного душа. В этом ей помог ее старший ребенок. Об этом сообщает People.

Согласно материалам дела, они разработали и реализовали жестокий план наказания мальчика, который заключался в долгом пребывании под холодным душем. Прокуратура добавила, что после смерти ребенка мать и старший сын сожгли его останки, чтобы скрыть преступление.

Сделка с прокуратурой и признание вины

Женщина, которой 42 года, признала вину в обмен на снятие части обвинений. Ей грозит до 45 лет тюрьмы. Первоначально ей и ее 24-летнему сыну могли назначить пожизненное заключение. В деле фигурировали обвинения в убийстве, сокрытие преступления, жестокое обращение с ребенком, сговор, надругательство над телом и препятствие правосудию.

Прокурор назвал действия обвиняемых «исключительно жестокими и отвратительными».

«Последние минуты жизни мальчика оправдывают ужесточение приговора… То, что обвиняемые не обратились за медицинской помощью, свидетельствует об их намерении лишить его жизни», — подчеркнул он.

Дело семьи, где дети много лет оставались в опасности

В деле фигурирует еще один несовершеннолетний ребенок, которому также было предъявлено обвинение в связи со смертью мальчика. Обвиняемая является матерью семерых детей. По данным местных СМИ, она боролась за опеку над погибшим ребенком после того, как мальчика поместили в приемную семью вскоре после рождения.

Что дальше

Приговор женщине будет вынесен 30 января 2026 года. Суд над ее старшим сыном должен начаться 9 февраля 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:34
Ковальчук отверг идею запуска металлургического производства на Луне
17:32
Собянин поздравил столичных школьников с успехами на международных олимпиадах
17:21
Самый пожилой ветеран Второй мировой назвал неожиданный секрет долголетия
17:13
В качестве наказания: мать убила своего шестилетнего сына холодным душем
16:56
«Сваху» для мигрантов задержали в Петербурге
16:42
Утопившую ребенка в тазу блогера Скворцову арестовали на два месяца

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«За родными обещали приглядывать»: как мошенники манипулировали Ларисой Долиной
По делу Ларисы Долиной провели политологическую экспертизу
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео