В Москве иностранец до смерти забил мужчину битой — расследование завершено

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 56 0

Фигуранту заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ, материалы направлены в суд.

В Москве иностранец до смерти забил мужчину битой

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего иностранца, которого следствие считает причастным к убийству мужчины после нападения с бейсбольной битой. Как сообщили Lenta.ru в ГСУ СК по столице, фигуранту заочно предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ, и материалы направлены в суд.

Следователи установили, что 19 декабря 2019 года в ресторане на улице Авиационной обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, напал на знакомого и нанес ему не менее 11 ударов по жизненно важным областям тела. Затем он вывез пострадавшего в безлюдный район Подмосковья и скрылся.

Личность нападавшего удалось установить лишь спустя несколько лет в ходе дополнительной проверки материалов дела. Сейчас он объявлен в международный розыск.

Ранее во Львовской области мужчина использовал кухонный топор, чтобы отбиться от сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК). Об инциденте сообщил пресс-центр оперативного командования ВСУ «Запад».

По их информации, следственные органы уже занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. В военном командовании отметили, что подобные случаи в регионе фиксируются неоднократно — жители, пытаясь избежать принудительного призыва, нередко вступают в конфликт с представителями ТЦК и причиняют им травмы. Какая-либо информация о личности мужчины, применившего оружие, не раскрывается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Обман вместо подарка: самые популярные ловушки кибермошенников перед Новым годом
15:58
Карты «Мир» с истекшим сроком продолжат работать, но есть исключения
15:51
«Коалиция нежелающих мира»: для спонсоров Киева наступил критический момент
15:49
«Избегаем крайностей»: как продлить жизнь аккумулятора у смартфона и ноутбука
15:45
Умер основатель и солист группы The Four Lads Берни Туриш
15:33
«Расшибает себе лоб»: как Кая Каллас стала символом деградации политической культуры ЕС 

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«Грязные стервы»: Брижит Макрон публично оскорбила феминисток
В Петербурге возбуждено уголовное дело против блогера по факту гибели новорожденного
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео