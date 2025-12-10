Песков: Москва работает над установлением мира, а не перемирия на Украине

Мария Гоманюк
В Кремле остановили внимание на взглядах американского лидера.

Москва работает над установлением устойчивого мира, а не над перемирием в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Москва ознакомилась с интервью для Politico президента США Дональда Трампа. Оценки американского лидера по вопросам НАТО, территориальной целостности и потери Украиной территорий оказались созвучны российскому пониманию. К тому же Песков добавил, что все перечисленные вопросы важны для перспектив мирного урегулирования.

До этого Песков передавал, что саммита президента России Владимира Путина и Трампа в этом году не планируется. Он отмечал, что для встречи двух лидеров нужна подготовка, чтобы она могла «стать результативной». Также Песков подчеркнул, что именно для этого в данный момент проводится активная работа между РФ и США на уровне экспертов.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине заявили об отсутствии дедлайна по ответу на мирный план США.

