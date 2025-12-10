Лошадей отравили кислотой в Волгоградской области

Эфирная новость 52 0

Владелица конюшни уверена, что за этим стоит ее конкурент по бизнесу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жуткая история произошла в Волгоградской области. Ночью на территорию конного клуба пробрался неизвестный и заставил лошадей выпить кислоту.

Всего пострадали пять животных, они в тяжелом состоянии. Злоумышленника не смутили даже камеры наблюдения. И это уже не первый случай. Весной в этой же конюшне погибли две лошади, тогда им сделали инъекции с незамерзающей жидкостью для машин.

«Мы уверены в том, что этот тот же человек, который пришел и убил наших лошадей тогда в ночь с 12 на 13 апреля. И сейчас он пришел снова, потому что он остался безнаказанным. Еще тогда полиции я передала информацию, я его опознала, я указала на того человека, кто это сделал. Но по какой-то причине, мне пока что неизвестной, человек до сих пор на свободе», — рассказала владелица лошадей Ярослава Петренко.

Владелица конюшни считает, что расправу над лошадьми учинил ее конкурент по бизнесу. Полиция уже начала проверку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:34
Ковальчук отверг идею запуска металлургического производства на Луне
17:32
Собянин поздравил столичных школьников с успехами на международных олимпиадах
17:21
Самый пожилой ветеран Второй мировой назвал неожиданный секрет долголетия
17:13
В качестве наказания: мать убила своего шестилетнего сына холодным душем
16:56
«Сваху» для мигрантов задержали в Петербурге
16:42
Утопившую ребенка в тазу блогера Скворцову арестовали на два месяца

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«За родными обещали приглядывать»: как мошенники манипулировали Ларисой Долиной
По делу Ларисы Долиной провели политологическую экспертизу
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео