Лошадей отравили кислотой в Волгоградской области

Жуткая история произошла в Волгоградской области. Ночью на территорию конного клуба пробрался неизвестный и заставил лошадей выпить кислоту.

Всего пострадали пять животных, они в тяжелом состоянии. Злоумышленника не смутили даже камеры наблюдения. И это уже не первый случай. Весной в этой же конюшне погибли две лошади, тогда им сделали инъекции с незамерзающей жидкостью для машин.

«Мы уверены в том, что этот тот же человек, который пришел и убил наших лошадей тогда в ночь с 12 на 13 апреля. И сейчас он пришел снова, потому что он остался безнаказанным. Еще тогда полиции я передала информацию, я его опознала, я указала на того человека, кто это сделал. Но по какой-то причине, мне пока что неизвестной, человек до сих пор на свободе», — рассказала владелица лошадей Ярослава Петренко.

Владелица конюшни считает, что расправу над лошадьми учинил ее конкурент по бизнесу. Полиция уже начала проверку.

