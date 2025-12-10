Ковальчук отверг идею запуска металлургического производства на Луне

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Организация процессов на спутнике нецелесообразна по ряду экономических причин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Идея развертывания металлургического производства на Луне — неэффективная. Об этом президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил во время выступления после лекции «Ядерная энергетика для космоса» в Санкт-Петербургском политехническом университете.

Он отметил, что логистика по доставке ресурсов на Землю обойдется дешевле, чем создание энергетической базы на спутнике. При этом Ковальчук подчеркнул, что даже в случае обнаружения на Луне новых редкоземельных элементов, целесообразнее отправлять их на Землю, а не развивать тяжелую промышленность на месте.

Ковальчук напомнил, что исследования лунного грунта ведутся уже давно.

«Вот мы знаем, там есть реголит. <…> Сейчас интересен водород, <…> как рабочее тело для двигателя», — сказал он.

К тому же Ковальчук добавил, что ученые продолжают анализировать состав Луны, но даже при наличии ценных металлов «все равно будет дешевле и проще транспортировать добытую там руду на Землю».

Ранее 5-tv.ru писал, что у Земли появилась еще одна Луна — небольшая «квазилуна» под названием 2025 PN7.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:58
Глава МИД Германии хочет, чтобы его портреты висели в посольствах по всему миру
18:49
Женщина торговала крадеными человеческими останками в собственном магазине
18:31
В России впервые назначили штраф за поиск экстремистских материалов
18:24
Блогера Ефремова* приговорили к трем годам колонии за финансирование экстремизма
18:17
Мужчина задушил, измельчил в блендере и лишил матки супругу
17:59
«Резервы сокращаются»: украинская энергосистема не выдерживает ударов ВС РФ

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«Расшибает себе лоб»: как Кая Каллас стала символом деградации политической культуры ЕС 
«За родными обещали приглядывать»: как мошенники манипулировали Ларисой Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео