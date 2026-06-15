Бывшему президенту Армении Кочаряну не разрешили вылететь из страны

Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну не разрешили вылететь из Еревана. Об этом рассказал глава офиса экс-президента Баграт Микоян.

По данным источника, политик намеревался покинуть Армению — у него была запланирована трехдневая поездка за границу, о чем уже заявлялось публично. Однако вылететь из страны ему не дали.

В беседе со Sputnik Армения Микоян добавил, что действия нынешних властей страны его не удивляют.

«Они продолжают действовать в своем стиле, фактически нарушая закон. Без каких‑либо объяснений второму президенту Армении запретили выезд из страны. Возможно, уже пора говорить о демократическом концлагере», — заявил глава офиса экс-президента.

Ситуация привлекла внимание на фоне активной политической борьбы в республике. Кочарян остается одной из заметных фигур армянской оппозиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оппозиционные партии и блоки Армении, а также их сторонники собрались у здания местного Центризбиркома в Ереване, чтобы выразить свое недовольство итогами недавних парламентских выборов.

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