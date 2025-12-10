Гонконгский грипп массово распространяется по России — что о нем известно

Какие симптомы у этого недуга и чем опасны осложнения?

Что такое гонконгский грипп и чем опасен

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Роспотребнадзор: заболеваемость гонконгским гриппом активно растет по России

Заболеваемость гриппом и ОРВИ активно растет по всей России, и одним из самых популярных штаммов стал A(H3N2) — гонконгский грипп, его выявляют более чем в 80% случаев. Такие данные привел Роспотребнадзор.

Что известно о гонконгском гриппе

Бывший главный санитарный врач РФ, ныне депутат Госдумы, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru отметил, что сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России пока что укладывается в среднемноголетние показатели и не достигает эпидемического уровня.

Этот штамм включен в состав нынешней вакцины для российских граждан, и в данный момент в стране привиты уже 78 миллионов человек. Онищенко добавил, что вакцинация по плану Минздрава уже почти завершена.

Он призвал граждан ответственно относиться к своему здоровью и при появлении первых признаков недомогания обращаться к врачу. Самолечением лучше не заниматься, сказал Онищенко.

Заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов сказал в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции на тему: «Сезонные заболевания: основные риски и меры защиты», что актуальный штамм гонконгского гриппа схож с прошлогодним штаммом.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил «Москве 24», что гонконгский грипп — рутинный вирус, с которым врачи умеют бороться. Данному штамму не характерны какие-то особые симптомы.

Терапевт Александр Паньковецкий отметил в беседе с RT, что данный штамм известен еще с 1968 года после первой крупной вспышки, которая произошла в Гонконге. Теперь он циркулирует как сезонный вариант и распространяется «молниеносно». До СССР штамм дошел в 1969 году. Вакцину разработали быстро, но ее массовое производство и применение начались уже после прохождения главного пика заболеваемости во многих странах.

Какие симптомы

Прежде всего, для данного недуга характерно острое и внезапно начало.

  • резкий подъем температуры тела до 39–40 градусов,
  • сильный озноб;
  • головную боль;
  • першение в горле;
  • ломоту в мышцах и суставах;
  • сухой кашель.
  • выраженную слабость и упадок сил.

В этом сезоне медики обратили внимание, что пациенты стали часто жаловаться на острую «простреливающую» боль в ушах. Это связано с отеком евстахиевой трубы, что может в итоге привести к отиту. Также довольно часто наблюдается покраснение белков глаз.

Какие осложнения могут быть

Гонконгский грипп может протекать тяжело, высоки риски получить осложнения. Они могут развиться уже на четвертый болезни.

  • вирусная и бактериальная пневмония;
  • отиты и синуситы;
  • воспаление сердечной мышцы (миокардит);
  • воспаление слизистой оболочки бронхов (бронхит);
  • поражение нервной системы (менингоэнцефалит);
  • тяжелая дыхательная недостаточность;
  • обострение хронических заболеваний.

По словам специалистов, пик заболеваемости этим штаммом ожидается после завершения новогодних праздников. Граждан просят носить маски и избегать большого скопления людей.

Главный способ защитить себя от тяжелых форм гриппа и осложнений — это вакцинация.

Ранее 5-tv.ru писал, как отличить грипп от других ОРВИ. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

