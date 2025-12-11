«Какая диета?» — чем питается Филипп Киркоров

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив

В плотном графике артиста иногда случаются спонтанные перекусы.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Филипп Киркоров отказался от диет ради спортивного образа жизни

Народный артист России, певец Филипп Киркоров не придерживается диеты. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

По словам исполнителя, он полностью отказался от любых диет и теперь делает ставку на спорт. Артист отметил, что раньше пытался контролировать рацион, но теперь считает более важным поддерживать форму с помощью тренировок.

«Какая диета? Спорт у меня. Раньше была диета, теперь спорт», — подчеркнул он.

По словам певца, в плотном графике все равно случаются спонтанные перекусы. Он рассказал, что иногда буквально на ходу «хватаешь колбасу» и добавил, что будут иногда с собой из гримерки «газировочку и бананчик».

Также Киркоров описал свою физическую активность, отметив, что занимается фитнесом с певицей MARGO.

Ранее, писал 5-tv.ru, Киркоров высказался об использовании средств контрацепции. Он объявил, что не пользуется ими по личной причине.

