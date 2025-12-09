«Не веду распутный образ жизни»: Киркоров об использовании средств контрацепции

Филипп Киркоров заявил, что не использует средства контрацепции

Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что он не ведет распутный образ жизни, поэтому не пользуется средствами для контрацепции. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год», который прошел в Государственном Кремлевском дворце.

«Я, честно говоря, против, потому что я не веду распутный образ жизни. Мне это не нужно. У меня постоянный партнер», — признался певец.

Кроме того, Киркоров рассказал и о том, как сам в юности узнал о сексе. Артист заявил, что никто с ним не обсуждал эту тему. К тому же и получить информацию о сексе Киркорову во времена своей юности было неоткуда. Именно поэтому артист все изучал на собственном опыте.

«Я не узнавал, я пробовал. <…> Ну это у них (в СССР. — Прим. ред.) не было (секса. — Прим. ред.). Я наполовину болгарин, у нас все было в порядке», — поделился селебрити.

Филипп Киркоров был женат только один раз. Брак певца продлился 11 лет. С тех пор ходили слухи о романах исполнителя с самыми разными женщинами. Однажды телеведущая Тина Канделаки призналась, что чуть не вышла замуж за певца.

Несмотря на то, что исполнитель был женат только один раз, у него два ребенка от суррогатных матерей. В 2011 году певец сообщил о рождении дочери Аллы-Виктории, а в 2012-м на свет появился сын Мартин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что впервые за 30 лет власти Китая введут налог на презервативы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX