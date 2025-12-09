«Не веду распутный образ жизни»: Киркоров об использовании средств контрацепции

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 72 0

Кроме того, певец рассказал о том, как сам в юности узнал о сексе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Филипп Киркоров заявил, что не использует средства контрацепции

Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что он не ведет распутный образ жизни, поэтому не пользуется средствами для контрацепции. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год», который прошел в Государственном Кремлевском дворце.

«Я, честно говоря, против, потому что я не веду распутный образ жизни. Мне это не нужно. У меня постоянный партнер», — признался певец.

Кроме того, Киркоров рассказал и о том, как сам в юности узнал о сексе. Артист заявил, что никто с ним не обсуждал эту тему. К тому же и получить информацию о сексе Киркорову во времена своей юности было неоткуда. Именно поэтому артист все изучал на собственном опыте.

«Я не узнавал, я пробовал. <…> Ну это у них (в СССР. — Прим. ред.) не было (секса. — Прим. ред.). Я наполовину болгарин, у нас все было в порядке», — поделился селебрити.

Филипп Киркоров был женат только один раз. Брак певца продлился 11 лет. С тех пор ходили слухи о романах исполнителя с самыми разными женщинами. Однажды телеведущая Тина Канделаки призналась, что чуть не вышла замуж за певца.

Несмотря на то, что исполнитель был женат только один раз, у него два ребенка от суррогатных матерей. В 2011 году певец сообщил о рождении дочери Аллы-Виктории, а в 2012-м на свет появился сын Мартин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что впервые за 30 лет власти Китая введут налог на презервативы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:06
«Резко поменялось»: Филипп Киркоров о взрослении своей дочери Аллы-Виктории
9:04
В Новосибирском колледже в результате пожара были эвакуированы 670 человек
8:51
«Поиск закончен»: Люся Чеботина рассказала о загадочном женихе
8:48
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России
8:36
«А водочка вкусная»: Владимир Пресняков дал совет, как избежать похмелья
8:22
«Большой стресс»: Чумаков признался в сложностях с выбором подарков для супруги

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
В МАГАТЭ сообщили о состоянии АЭС «Фукусима» после землетрясения
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео