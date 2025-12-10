Итальянская кухня признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием

Кулинарная традиция Италии официально включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила премьер-министр страны Джорджа Мелони в видеообращении, опубликованном ее пресс-службой.

Премьер-министр отметила, что решение ЮНЕСКО стало первым в мире признанием национальной кухни как объекта всемирного наследия. Она подчеркнула, что подобное решение подчеркивает идентичность и самобытность Италии.

«Для нас, итальянцев, кулинария — это больше, чем просто еда или набор рецептов. Это гораздо больше: это культура, традиции, труд и богатство», — отметила она.

Как сообщают местные СМИ, решение Межправительственного комитета по охране нематериального наследия на сессии в Нью-Дели стало уникальным: ранее в список включали отдельные блюда, рецепты или техники приготовления, но не национальную кухню целиком. В заключении комитета подчеркивается, что итальянская гастрономия объединяет устойчивое развитие и биокультурное разнообразие.

Италия традиционно является лидером по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее в список нематериального наследия было внесено искусство неаполитанского приготовления пиццы — «пиццайоло».

