Итальянская кухня признана ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 12 0

Страна традиционно является лидером по количеству объектов в данном перечне.

Что в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Olena Yeromenko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кулинарная традиция Италии официально включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила премьер-министр страны Джорджа Мелони в видеообращении, опубликованном ее пресс-службой.

Премьер-министр отметила, что решение ЮНЕСКО стало первым в мире признанием национальной кухни как объекта всемирного наследия. Она подчеркнула, что подобное решение подчеркивает идентичность и самобытность Италии.

«Для нас, итальянцев, кулинария — это больше, чем просто еда или набор рецептов. Это гораздо больше: это культура, традиции, труд и богатство», — отметила она.

Как сообщают местные СМИ, решение Межправительственного комитета по охране нематериального наследия на сессии в Нью-Дели стало уникальным: ранее в список включали отдельные блюда, рецепты или техники приготовления, но не национальную кухню целиком. В заключении комитета подчеркивается, что итальянская гастрономия объединяет устойчивое развитие и биокультурное разнообразие.

Италия традиционно является лидером по количеству объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее в список нематериального наследия было внесено искусство неаполитанского приготовления пиццы — «пиццайоло».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
Конфета с сюрпризом: подростки массово скупают сладости с алкоголем
20:25
Женщина пять месяцев ходила с ухом на ноге из-за полученной на работе травмы
20:14
В рамках «Зимы в Москве» пройдет более 170 ледовых шоу известных фигуристов
20:05
В США беспилотник сбросил на тюремный двор стейк и крабов для заключенных
19:56
Путин присвоил певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста
19:39
В Китае туристка пыталась провезти в брюках килограмм живых червей

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
В Москве иностранец до смерти забил мужчину битой — расследование завершено
Женщина торговала крадеными человеческими останками в собственном магазине
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео