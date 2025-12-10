Люди заняли седьмое место в рейтинге самых моногамных млекопитающих

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Их обогнали хомячки.

Самые моногамные животные на планете

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Люди заняли седьмую позицию в рейтинге самых моногамных млекопитающих, составленном британским эволюционным антропологом Марком Диблом. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society.

Ученый сравнил данные археологических и этнографических работ более чем по 100 человеческим популяциям и исследования по 34 видам млекопитающих. Как отмечает автор, сведения о моногамии среди животных изучены крайне ограниченно — по большинству видов подобные данные отсутствуют.

Степень моногамности Дибл определял по доле полнокровных братьев и сестер в популяции. У людей этот показатель оказался достаточно вариативным: от 26% у групп неолита на территории современной Великобритании до 100% в популяциях того же периода на севере нынешней Франции. В среднем исследователь оценил показатель моногамности человека в 66%.

Возглавили рейтинг калифорнийские хомячки (100%). На втором месте — гиеновидные собаки (85%), на третьем — дамарский пескорой (79,5%). Люди расположились на седьмой строчке — между бобрами (72,9%) и белорукими гиббонами (63,5%).

По словам Дибла, результаты исследования усиливают аргументы в пользу «гипотезы о моногамии». Согласно ней, популяции, в которых пары воспроизводят потомство с высоким уровнем родства, достигают большего уровня сотрудничества. При этом даже незначительное отклонение от моногамных отношений резко уменьшает долю полнокровных детей. Так, увеличение числа внебрачных зачатий на 25% снижает долю полнокровных отпрысков до 40%.

Ученый полагает, что моногамия может быть «ключевой характеристикой человека как вида», которая позволила формировать крупные и устойчивые сообщества благодаря пониманию степени родства между людьми.

