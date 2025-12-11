Андреевский флаг, танго и астма: что отмечают 11 декабря?

День Андреевского флага отмечается 11 декабря в России

Во всем мире 11 декабря отмечается несколько важных праздников. Подробнее о их традициях рассказало издание URA.RU.

День Андреевского флага

11 декабря 1699 года царь Петр I утвердил Андреевский флаг в качестве официального символа российского военного флота. Традиция торжественно поднимать флаг на кораблях Военно-морского флота сохранилась со времен Российской империи.

В настоящее время в этот день его поднимают и в профильных учебных учреждениях. Личный состав выстраивается на построения, в процессе которых оглашаются приказы и поздравительные обращения командования.

Также неотъемлемой частью памятных мероприятий служит церемония возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам в честь героических моряков.

День памяти русских солдат, погибших в Чечне

Эта дата связана с событиями, которые произошли в декабре 1994 года, когда президент России Борис Ельцин подписал указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта».

Ежегодно в большинстве регионов России в этот день проходят памятные мероприятия и акции, посвященные людям, ставшим жертвами чеченского конфликта.

Международные праздники

Международный день гор

Этот праздник учрежден ООН в 2003 году и направлен на привлечение внимания к сохранению биологического разнообразия и улучшению условий жизни населения горных районов.

Международный день танго

Праздник отмечается в день рождения «короля танго» — аргентинского певца и киноактера Карлоса Гарделя (1890–1935).

День танго в Аргентине впервые официально отметили в 1978 году, а через несколько лет он получил статус международного праздника.

День основания детского фонда ООН «ЮНИСЕФ»

Фонд создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН в качестве временной вспомогательной организации для помощи детям, пострадавшим в результате Второй мировой войны.

Организация занимается обеспечением прав детей на выживание, образование, здравоохранение и безопасные условия. Также оказывается помощь в чрезвычайных ситуациях и осуществляется защита детей от насилия, злоупотреблений и эксплуатации.

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

Этот памятный день был учрежден в 1998 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения в сотрудничестве с рядом международных структур, занимающихся изучением и проблематикой бронхиальной астмы. В тот год к инициативе присоединились 35 государств.

Православные праздники 11 декабря

День памяти святого Стефана

Во время иконоборческого кризиса в Византийской империи, когда запрещалось почитание святых изображений, Стефан решительно выступил против этих распоряжений. Он указывал на первообраз иконы, которая служит верующим вспоможением в молитве и напоминанием о Боге.

После таких высказываний Стефана обвинили в клевете, его заключили в темницу и подвергли пыткам. Он не изменил своим убеждениям, и его казнили.

День памяти святителя Феодора Ростовского

Под духовным руководством Сергия Радонежского Феодор освоил иностранные языки и искусство иконописи. Он уделял особое внимание монашескому служению и жизни в братской общине, что побудило его к созданию собственной обители.

На берегу Москвы-реки в местности Симоново он возвел храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

День памяти мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен

Этот день связан с палачом Иринархом, который однажды присутствовал при казни семи женщин, приговоренных язычниками к смерти за обращение своих супругов в православие и за отказ приносить жертвы языческим идолам.

Наблюдая за их стойкостью и мужеством, Иринарх решил принять христианство. Его бросили в болото, из которого он выбрался невредимым, а затем поместили в раскаленную печь, однако огонь не нанес ему ущерба. Впоследствии Иринарх был казнен.

Народный праздник 11 декабря — День Сойки

На Руси птицу почитали как символ благополучия и удачи. Кроме того, ей приписывали способность подражать человеческой речи и пению других птиц. Считалось также, что на крыльях сойки будто бы расположены крошечные зеркала, в которые можно заглянуть и увидеть будущее.

В Сойкин день хозяйки выпекали из теста фигурки сладких птичек, которые, согласно поверьям, привлекают в дом счастье и служат оберегом для всей семьи. Также следует в этот день прислушиваться к советам старших.

11 декабря родились такие известные личности, как Михаил Светин (советский и российский актер театра и кино, народный артист России), Хейли Стайнфелд (американская актриса), Виктор Чайка (российский композитор), Александр Солженицын (русский писатель).

