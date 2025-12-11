Коломойский* рассказал о попытке покушения на Миндича в Израиле

Эфирная новость 39 0

Однако преступники ошиблись адресом и ранили домработницу.

Фото, видео: © РИА Новости/ Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сегодня же Киев был вынужден все-таки довезти до зала суда бизнесмена Игоря Коломойского*, который на последнем заседании по своему делу обещал громкие разоблачения. После этого то у конвойных машина ломалась, то судья заболевал. Но вот сегодня оправдания закончились, и бывший олигарх, только появившись в суде, тут же принес сенсацию о покушении на одного из ближайших соратников главы киевского режима Владимира Зеленского — Тимура Миндича.

«Вы знаете новость про Миндича. Покушение на него было 27-го числа, попытка покушения в Израиле. Преступники арестованы», — заявил бизнесмен.

Коломойский также добавил, что преступники все же успели ранить домработницу, а вот самого Миндича даже не видели, так как перепутали дом. Другими словами, человек, который привел к власти Зеленского, теперь уверяет, что эта власть пыталась уничтожить главного свидетеля и обвиняемого по коррупционному скандалу. Ведь именно Миндич, как директор всей этой схемы воровства денег, прекрасно знает, кто, кому и сколько платил. А главное, откуда тащили миллионы и где они теперь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака
5:26
Жирный и опасный: почему нужно отказаться от майонеза?
5:06
Попытка «посидеть по-царски»: Эрмитаж подал в суд на посетителя, повредившего Мальтийский трон
4:47
Украина атаковала гражданское судно в Черном море
4:26
Коломойский* рассказал о попытке покушения на Миндича в Израиле
4:06
Олимпийский Мишка возвращается: сборная России получила новый талисман

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году
«Аврору не обрадовало»: Лепс перенес свадьбу с Кибой из-за бывшей жены
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео