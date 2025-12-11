Олимпийский Мишка возвращается: сборная России получила новый талисман

Символ Олимпиады 1980 года вновь станет талисманом нашей сборной

Символ той самой Московской Олимпиады 1980 года возвращается на спортивную арену. Советский Мишка станет талисманом нашей сборной, вытеснив все остальные версии маскотов. То есть получается, как он обещал, так и вернулся.

«Мы разработали новый единый талисман Олимпийской команды России. Он создан на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории мирового спорта, Олимпийского мишки. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», — рассказал министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярёв.

За 45 лет символов нашей олимпийской сборной было много. Попадался даже другой Мишка, синий в виде матрешки. Но вот теперь мы опять приходим к классике, а многие жители страны — к своим детским воспоминаниям.

