«Серьезный шаг»: премьер-министр Бельгии выступил против конфискации российских активов

Барт Де Вевер назвал план ЕС по изъятию российских средств неразумным и опасным.

Фото, видео: www.globallookpress.com/James Arthur Gekiere; 5-tv.ru

Премьер-министр Бельгии выступил против конфискации российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признал, что план Евросоюза по конфискации замороженных российских активов — чистейшее воровство, и выступил против любых подобных инициатив.

«Это очень серьезный шаг. Я не буду скрывать — я против. Считаю это неразумным, крайне рискованным и непродуманным. Но, в то же время, мы страна, которая обычно поддерживает европейский консенсус, так что если все-таки пойдут на это, а Европа, между прочим, часто принимает решения, которые мне не кажутся разумными: мы выставили три условия, чтобы избежать рисков», — заявил Барт Де Вевер.

Политик отметил, что замороженные активы являются средствами суверенного государства, с которым Евросоюз формально не воюет. А значит, конфискация фактически станет ограблением. Цитируя премьера: «Это все равно что войти в российское посольство, вынести оттуда всю мебель и продать».

