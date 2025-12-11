Глава киевского режима Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на ситуацию вокруг украинского конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что действия Киева идут вразрез с интересами своего народа, едва речь заходит о мирных инициативах Белого дома.

«Украинский народ хочет, чтобы мы заключили соглашение. Гибнут тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы все это закончилось. Вот я и задумываюсь, когда уже проведут выборы на Украине? Тем более, что, не хочу ни на кого указывать, но у них там тотальная коррупция», — заявил Трамп.

Тем временем соратники американского президента заявляют, что число контактов между Москвой и Вашингтоном будет расти. На этом фоне западные издания публикуют информацию якобы из ранее неизвестных положений мирного плана Трампа. В частности, предложения США по выводу российской экономики из изоляции и расширение инвестиций.

