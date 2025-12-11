Трамп обвинил Киев в коррупции и игнорировании мирных инициатив Вашингтона
Президент США заявил, что действия Зеленского идут вразрез с интересами украинского народа.
Глава киевского режима Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на ситуацию вокруг украинского конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Президент США подчеркнул, что действия Киева идут вразрез с интересами своего народа, едва речь заходит о мирных инициативах Белого дома.
«Украинский народ хочет, чтобы мы заключили соглашение. Гибнут тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы все это закончилось. Вот я и задумываюсь, когда уже проведут выборы на Украине? Тем более, что, не хочу ни на кого указывать, но у них там тотальная коррупция», — заявил Трамп.
Тем временем соратники американского президента заявляют, что число контактов между Москвой и Вашингтоном будет расти. На этом фоне западные издания публикуют информацию якобы из ранее неизвестных положений мирного плана Трампа. В частности, предложения США по выводу российской экономики из изоляции и расширение инвестиций.
