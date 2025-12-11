Трамп обвинил Киев в коррупции и игнорировании мирных инициатив Вашингтона

Эфирная новость 30 0

Президент США заявил, что действия Зеленского идут вразрез с интересами украинского народа.

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на ситуацию вокруг украинского конфликта. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул, что действия Киева идут вразрез с интересами своего народа, едва речь заходит о мирных инициативах Белого дома.

«Украинский народ хочет, чтобы мы заключили соглашение. Гибнут тысячи и тысячи людей каждую неделю. Они хотят, чтобы все это закончилось. Вот я и задумываюсь, когда уже проведут выборы на Украине? Тем более, что, не хочу ни на кого указывать, но у них там тотальная коррупция», — заявил Трамп.

Тем временем соратники американского президента заявляют, что число контактов между Москвой и Вашингтоном будет расти. На этом фоне западные издания публикуют информацию якобы из ранее неизвестных положений мирного плана Трампа. В частности, предложения США по выводу российской экономики из изоляции и расширение инвестиций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Секрет домашнего лифтинга: как с помощью массажа лица избавиться от морщин
9:00
Любимый вкус и небольшие траты: ТОП-10 бюджетных салатов на Новый год
8:55
Портал «Грамота.ру» выбрал слово 2025 года
8:47
«За деньги да»: Ларису Долину не вырезали из новогоднего фильма
8:33
«Я всегда виноват»: Александр Буйнов об оптимизме и секрете семейного счастья
8:19
«Еще впереди»: Оксана Самойлова высказалась об их отношениях с Джиганом

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву
Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео