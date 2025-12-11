Повысят, но на сколько? Размер социальной пенсии в России в 2026 году

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Выплаты в стране проиндексируют уже весной.

Размер социальной пенсии в России в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Социальные выплаты в России будут проиндексированы весной 2026 года

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. После повышения их средний размер достигнет 16,6 тысячи рублей, отмечает РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам по старости, инвалидности, при потере кормильца или при отсутствии необходимого страхового стажа и минимальной суммы пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме сообщили, что в 2026 году вырастут и другие выплаты. Так, страховые пенсии увеличатся с 1 января на 7,6%, а средняя пенсия по старости поднимется до 27 тысяч рублей в месяц. Кроме того, на 6,8% должны вырасти пенсии по государственному обеспечению — их получают, в частности, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшие от радиационных катастроф и военные пенсионеры.

С 1 января 2026 года увеличится и минимальный размер оплаты труда — почти на 21%, до 27 тысяч 93 рублей в месяц.

В конце октября Министерство труда и социальной защиты представило новую схему индексации пенсий, которая начнет действовать в 2026 году. Выплаты будут повышаться в один этап — с 1 января, причем рост превысит уровень инфляции.

В 2023 году президент Владимир Путин поручил разработать долгосрочный механизм, который стимулировал бы граждан формировать накопления, в том числе пенсионные, с доходностью выше инфляции и с дополнительными гарантиями.

