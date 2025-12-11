Захарова: Россия больше не будет спасать Европу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 53 0

Официальный представитель МИД РФ привела пример личного разговора с немецким журналистом, в котором обсуждалась роль Москвы в истории континента.

Как Россия спасала Европу

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия больше не собирается спасать Европу — теперь это задача самих европейских стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на всероссийском форуме поддержки ветеранов специальной военной операции «Вместе победим» в Национальном центре «Россия», ее слова приводит ТАСС.

«Прямой потомок Бисмарка (Отто фон Бисмарк, первый канцлер Германской империи. — Прим. ред.) работает у нас журналистом, он гражданин Германии, знаете, что он мне сказал? Он мне говорит: «А когда вы нас спасете?» Я говорю: «Нет, мы вас уже один раз спасли, это было 80 лет назад», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что, помогая Европе в прошлом, Россия «кусок от себя оторвала и отдала».

Ранее официальный представитель МИД РФ заявляла, что страны Африки продолжают сохранять отношения с Россией и не поддаются давлению западных государств. 

По словам дипломата, африканские государства смогли, несмотря на многочисленные посулы, обещания и попытки уговоров, отказаться от требований западных стран дистанцироваться от Москвы, вводить санкции или поддерживать различные эмбарго и ограничительные списки. Она отметила, что подобное поведение Запада длится уже многие годы, однако страны региона остаются стойкими перед внешним давлением.

Захарова уточнила, что речь идет о так называемом мировом большинстве — государствах Африки, Азии и Латинской Америки, которые на протяжении столетий сталкивались с колониальным или экономическим давлением, но сумели сохранить историческую память и стремление к самостоятельности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:33
Самозанятым будут оплачивать больничные с 2026 года
10:25
«Никому не было известно»: праправнучка Джека-потрошителя раскрыла тайну семьи
10:21
Главная елка России: как попасть на новогодний праздник в Кремль
10:19
«Сын жалуется на кошмары»: контролер высадила из трамвая мать с двумя детьми в Москве
10:09
«Во имя справедливости»: Стивен Сигал снял фильм о специальной военной операции
9:44
Повысят, но на сколько? Размер социальной пенсии в России в 2026 году

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников, летевших на Москву
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео