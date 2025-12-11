Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского, по мнению британского политика Джима Фергюсона, фактически сорвала попытки президента США Дональда Трампа добиться прекращения конфликта. Об этом он написал в соцсети X.

Фергюсон отметил, что действия Зеленского свели на нет усилия Трампа, который почти год пытался противостоять политике «бесконечной войны». В результате Европа теперь вынуждена нести ответственность за происходящее, а сам Трамп, с его точки зрения, получил от Зеленского «политическое унижение».

Он также подчеркнул, что администрация Трампа предпринимала шаги для поиска путей урегулирования ситуации, однако позиция Зеленского фактически перечеркнула работу Белого дома.

Ранее Зеленский направил Верховной раде предложение заняться подготовкой законодательных норм, которые должны определять порядок проведения выборов в условиях военного положения. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

Зеленский заявил, что Украине необходимо дать юридически выверенные ответы на все возникающие вопросы и сомнения, особенно если западные партнеры, включая США, продолжат настаивать на обсуждении выборов на фоне действующего режима военного времени. Он также добавил, что ожидает соответствующих инициатив от народных депутатов.

