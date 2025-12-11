В Британии заявили, что позиция Зеленского стала «плевком в лицо» Трампу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

Действия главы киевского режима перечеркнули усилия Белого дома по урегулированию конфликта.

Как Трамп относится к Зеленскому

Фото: Reuters/Brian Snyder

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Позиция главы киевского режима Владимира Зеленского, по мнению британского политика Джима Фергюсона, фактически сорвала попытки президента США Дональда Трампа добиться прекращения конфликта. Об этом он написал в соцсети X.

Фергюсон отметил, что действия Зеленского свели на нет усилия Трампа, который почти год пытался противостоять политике «бесконечной войны». В результате Европа теперь вынуждена нести ответственность за происходящее, а сам Трамп, с его точки зрения, получил от Зеленского «политическое унижение».

Он также подчеркнул, что администрация Трампа предпринимала шаги для поиска путей урегулирования ситуации, однако позиция Зеленского фактически перечеркнула работу Белого дома.

Ранее Зеленский направил Верховной раде предложение заняться подготовкой законодательных норм, которые должны определять порядок проведения выборов в условиях военного положения. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

Зеленский заявил, что Украине необходимо дать юридически выверенные ответы на все возникающие вопросы и сомнения, особенно если западные партнеры, включая США, продолжат настаивать на обсуждении выборов на фоне действующего режима военного времени. Он также добавил, что ожидает соответствующих инициатив от народных депутатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:06
Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не называет виновных в обстрелах ЗАЭС
12:02
«Я пришла за спасением»: что заставило актрису Екатерину Васильеву уйти в монастырь
11:59
Третьи сутки снегопада: на Камчатке продолжает бушевать циклон
11:49
«Это покушение»: выжившая после падения из окна в Одинцово девушка вспомнила страшное
11:44
Основы культурного кода: возраст владельцев «Пушкинской карты» понизится
11:40
В Британии заявили, что позиция Зеленского стала «плевком в лицо» Трампу

Сейчас читают

Прошла любовь: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись
«Серьезный шаг»: премьер-министр Бельгии выступил против конфискации российских активов
«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026