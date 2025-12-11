Такер Карлсон назвал Россию самым лучшим союзником для США: «Большая и мощная»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Наша страна обладает уникальными ресурсами и военной мощью.

Такер Карлсон назвал Россию самым лучшим союзником для США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в стратегическом плане именно Россия могла бы стать наиболее ценным партнером для США. Об этом он рассуждал в опубликованном на платформе X видеоролике, где сравнил Москву с другими потенциальными союзниками Вашингтона.

По словам Карлсона, если исходить из принципа «Америка прежде всего», который активно продвигал Дональд Трамп, то Россия имеет ряд ключевых преимуществ, делающих ее наиболее привлекательным союзником. Он подчеркнул, что страна занимает крупнейшую территорию в мире, располагает огромными запасами энергоресурсов, нефти, газа, золота и других стратегически важных полезных ископаемых.

«Это самая большая страна в мире, <…> у нее есть мощная армия, на сегодняшний день самая большая на Европейском континенте, и огромные производственные мощности», — добавил он.

Журналист также отметил, что в ситуации любого крупного международного кризиса Соединенные Штаты нуждаются в партнере, который способен оказать реальную военную и инфраструктурную поддержку, включая размещение авиабаз и логистических объектов. По его мнению, ни одна другая страна не обладает таким сочетанием ресурсов, пространства и военной мощи, как Россия.

В материале также упоминается позиция бывшего советника Трампа Джорджа Пападопулоса, который ранее допустил возможность изменений в санкционной политике США ради установления диалога с Москвой. Он рассматривал такие шаги как необходимый элемент в направлении восстановления стабильных отношений между двумя странами.

