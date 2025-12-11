Прошла любовь: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Экс-супруги воспитывает общего сына.

Богатырев и Арнтгольц развелись

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись. Об этом сообщило РИА Новости из зала суда.

«Исковые требования Богатырева к Арнтгольц о расторжении брака удовлетворить… Брак расторгнуть», — процитировало решение судьи агентство.

Заявление на расторжение брака знаменитости подали 10 ноября.

Познакомились артисты на съемках сериала «Наживка для ангела» в 2017-м. Начали встречаться год спустя. В 2020 Богатырев к Арнтгольц узаконили свои отношения, в феврале 2021 у них родился сын Данила.

Для Татьяны этот брак был вторым. В 2008 году она вышла замуж за актера Ивана Жидкова. В этом союзе в 2009 году родилась дочь Мария. В 2013-м они развелись.

Для Марка этот брак был первым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходило в семье Богатырева и Арнтгольц.

