«Это покушение»: выжившая после падения из окна в Одинцово девушка вспомнила страшное

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Полиция осуществляет проверку, в том время как врачи пытаются стабилизировать состояние потерпевшей.

Как девушка выпала из окна в Одинцово

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Выпавшая из окна в Одинцово девушка рассказала о покушении на убийство

Выпавшая из окна в подмосковном Одинцово девушка чудом выжила и рассказала страшные подробности происшествия. Об этом сообщили в Telegram-канале «112».

Известно, что потерпевшей 24 года, а место событий — многоэтажный дом.

Оказавшись в медицинском учреждении, пострадавшая рассказала, что на самом деле с ней произошло. По ее словам, падение с высоты не было случайным. Выяснилось, что ее скинули намеренно. Сотрудники правоохранительных органов проверяют данную информацию в настоящий момент.

«Она рассказала, что неизвестные скинули ее из окна. Эту информацию проверяют правоохранители», — отмечено в публикации.

После госпитализации медицинские работники диагностировали у пациентки множественные травмы. В целом состояние здоровья гражданки было оценено как тяжелое. Полиция осуществляет проверку, в том время как врачи пытаются стабилизировать состояние потерпевшей.

Другие подробности инцидента не раскрыты в данный момент.

Аналогичный случай до этого фиксировали в Москве, на Медынской улице. Тогда девятилетняя девочка находилась около окна квартиры на седьмом этаже. После чего выпала. Она выжила, несмотря на большое расстояние до земли. Врачи доставили ребенка в медучреждение и оказали всю необходимую помощь.

Также ранее ученица седьмого класса упала с высоты второго этажа в школе, что произошло в Башкирии. Отмечалось, что она могла выпасть из окна одного из учебных кабинетов. Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу после происшествия. Там девочку направили в отделение реанимации.

Ранее, писал 5-tv.ru, голый мужчина разгромил цветочный магазин в Казани.

