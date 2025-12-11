Без личной встречи: подробности о разводе звезды «Кухни» Богатырева и Арнтгольц

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц не пришли в суд на собственный развод

Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц не пришли в суд на собственный развод. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщили в мировом судебном участке Нижегородского района Москвы.

Ни уже бывшие супруги, ни их представители не присутствовали на заседании суда, на котором разводили знаменитостей. О том, чтобы дело рассматривалось без их личного участия, артисты попросили заранее.

Заявление о расторжении брака Богатырев подал 10 ноября. Слухи в сети о том, что в их семье не все гладко, ходили уже несколько месяцев. Сами знаменитости либо отказывались их как-либо комментировать, либо отрицали расставание.

Познакомились Марк и Татьяна на съемках сериала «Наживка для ангела» в 2017-м. Начали встречаться год спустя. В 2020-м звездная пара узаконили отношения, а в феврале 2021 на свет появился их сын Данила.

Для Арнтгольц этот брак стал вторым. С 2008 по 2013 она была замужем за актером Иваном Жидковым. От которого в 2009 году родила дочь Марию. В 2013-м артисты развелись.

Для Богатырева этот брак был первым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что происходило в семье Богатырева и Арнтгольц.

