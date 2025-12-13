Что полезнее для здоровья: спать или качаться в спортзале? Ученые дали ответ

Korea Тimеs: полноценный сон важнее физической активности для здоровья

Исследователи выяснили, что при выборе между полноценным сном и тренировкой полезнее отдавать приоритет отдыху. Об этом сообщается в журнале The Korea Times со ссылкой на работу международной группы ученых, в которую вошел Университет Флиндерса в Австралии.

Авторы проекта проанализировали данные более чем 70 тысяч человек и пришли к выводу, что качественный ночной сон сильнее влияет на физическую активность, чем сами упражнения. По словам ученых, хороший отдых дает энергию и мотивацию, необходимые для нагрузок на следующий день.

Исследователи отмечают, что на активность больше влияет качество сна — его глубина, продолжительность и скорость засыпания. Участники, чья эффективность сна составляла 94%, проходили на следующий день в среднем на 282 шага больше, чем те, у кого показатель был около 83%. Люди, которым требовалось 37 минут, чтобы заснуть, показывали результат на 209 шагов ниже, чем те, кто засыпал примерно за 15 минут.

При этом сами упражнения почти не меняли параметры сна: вне зависимости от того, проходил человек около восьми тысяч шагов или чуть больше трех тысяч, качество ночного отдыха оставалось примерно одинаковым. Эти данные, по словам исследователей, не подтверждают распространенное мнение о том, что физическая активность автоматически улучшает сон.

Отдельное внимание уделили общему образу жизни. Лишь 13% участников соблюдали рекомендации — спали от семи до девяти часов и проходили около восьми тысяч шагов в сутки. В группе высокого риска оказались 16,5%: они спали менее семи часов и проходили менее пяти тысяч шагов. В среднем участники спали около 7,1 часа и делали примерно пять с половиной тысяч шагов.

Руководитель проекта, профессор Дэнни Экерт, подчеркнул, что для людей с плотным графиком первым шагом к улучшению здоровья может стать выбор в пользу отдыха. Он отметил, что соблюдение режима сна — один из самых эффективных способов повысить уровень энергии и результативность тренировок. По его словам, помочь могут простые меры: ограничение времени использования смартфона перед сном и создание спокойной обстановки для отдыха.

