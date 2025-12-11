Лавров ответил Европе: если они хотят войны, Россия готова к ней хоть сейчас

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Москва не вынашивает агрессивных планов, но не окажется беззащитной перед нападением.

Что будет если Европа нападет на Россию

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

Лавров: Если Европа хочет войны, Россия готова к ней хоть сейчас

Если ЕС и НАТО захотят войны, Россия готова к ней хоть сейчас. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Глава дипведомства отметил, что РФ не планирует никакой агрессии против стран Организации Североатлантического договора, что готова письменно подтвердить на коллективной и взаимной основе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров заявил об отсутствии у Москвы намерения воевать с Западом. При этом в Европе нагнетается напряжение вокруг мнимой «российской угрозы». Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что рассматривает возможность «превентивной» атаки альянса на Россию.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО создавалась, чтобы противодействовать России, а глава Евродипломатии Кая Каллас пугает страны еврозоны рассказами о том, что за последние 100 лет Россия «напала на 19 стран, причем на некоторые из них целых три или четыре раза».

